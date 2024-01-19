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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
692Утягулова (Утагулова), д. башк.при рч. Касмарке.14545130130135Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
591. Утягулова, деревня бывшая государственная, при речке Касмарке, дворов 33, жителей 155, мечеть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
524973Утягуловодеревня51°42'00"57°03'00"M-40-007
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Зианчуринский муниципальный район, Сельское поселение Утягуловский сельсовет
80626440101д Утягуловодеревня