деревня Котлярова, деревня Котлярова, Silajāņu pagasts, Preiļu novads (на 2021) — Familio

Котлярова

Silajāņu pagasts, Preiļu novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Режицкий уезд, Солуионская волость
49КотляроводеревняКотлярово, болотоШпаковского, старообрядческогоСтражвальдскому сельскому обществу7

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Preiļu novads, Silajāņu pagasts
Kotļarovaagrāk Preiļu rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=62522

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Preiļu novads, Silajāņu pagasts
Kotļarova100170387ciemsEKS
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