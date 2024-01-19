село Кочетовка, село Кочетовка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Кочетовка

Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Нижегородской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Курмышский уезд
1214Кочетовка, с. вл.при рч. Кише.8713143469506Церковь православная 1.
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Курмышский уезд
Д. Кочетовка, Красное, Балтинка23Праск. Ив. Мятлева131277426

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Курмышский уезд, Кочетовская волость
721. Кочетовка (Троицкое), село бывшее владельческое, при речке Кише, дворов 212, жителей 1171, волостное правление (уездный город в 87 верстах), церковь православная

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Курмышский уезд, Мурзицкая волость
413Кочетовка, село, при рч. Кише; н. р.1958832011701240

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Сеченовский район
18347Кочетовкасело55°14'46°08'N-38-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Сеченовский муниципальный район, Сельское поселение Кочетовский сельсовет
22649420101с Кочетовкасело
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