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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1214Кочетовка, с. вл.при рч. Кише.8713143469506Церковь православная 1.Показать скан
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Курмышский уезд
Д. Кочетовка, Красное, Балтинка23Праск. Ив. Мятлева131277426
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
721. Кочетовка (Троицкое), село бывшее владельческое, при речке Кише, дворов 212, жителей 1171, волостное правление (уездный город в 87 верстах), церковь православная
Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года
№НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
413Кочетовка, село, при рч. Кише; н. р.1958832011701240
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
18347Кочетовкасело55°14'46°08'N-38-033
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
22649420101с Кочетовкасело