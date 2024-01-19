село Казакларово, село Казакларово, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Казакларово

Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1444Казакларова, деревня.при рч. Евбазе.4514114301272Мщ. — Мечеть 1. Училище. Пчеловодство.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Асяновская волость
544. Казакларова Большая, деревня бывшая государственная, при озере Тойченкуме, дворов 98, жителей 509, мечеть, школа

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Асяновская волость
9Казакларова, д. при реч. Евбазе, мечеть (постр. в 1883 г.), 2 бак. лав., х.-з. маг., вод. мел.407148459381Земледелие
16Мало-Казакларова, д. при реч. Евбазе354155048Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Дюртюлинский район
522027Казакларовосело55°30'00"55°03'00"N-40-015

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Дюртюлинский муниципальный район, Сельское поселение Учпилинский сельсовет
80624447106с Казакларовосело
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