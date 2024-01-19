деревня Скипстис, деревня Скипстис, Skuodo rajono savivaldybė, Klaipėdos apskritis (на 2020) — Familio

Скипстис

Skuodo rajono savivaldybė, Klaipėdos apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Ковенской губернии 1892 года

НазваниеСтанОт уездного городаОт волостного правленияОт становой квартирыОт почты или ж/д станции
Ковенская губерния, Тельшевский уезд, Иллокская волость
Скипеци, селение113225072828

Список населённых пунктов Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Klaipėdos apskritis, Skuodo rajono savivaldybė, Ylakių seniūnija
Skypsčių k.
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