деревня Новые Терешковичи, деревня Новые Терешковичи, Гомельский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Новые Терешковичи

Гомельский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Гомельский уезд, Дятловичская волость
30Окол. Новые Терешковичи проселкер. СожеТерешковичскому мещ. общ. 125511513Терюхского пр. 18623
84Лесная сторож. Терешковичипроселкеоз. КачьеКн. Ир. Ив. Паскевич-Эриванской, прав. 122Терюхского пр. 18524

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Гомельский район, Терешковичский сельсовет
д Новые Терешковичи149

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Гомельский район, Терешковичский сельсовет
д. Новые Терешковичи173
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