посёлок Шкурлат 3-й, посёлок Шкурлат 3-й, Павловский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Шкурлат 3-й

Павловский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Павловский район
7348Шкурлат 3-йпосёлок50°22'с.ш.40°15'в.д.M-37-057

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Павловский муниципальный район, Русско-Буйловское сельское поселение
20633456111п Шкурлат 3-йпоселок
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