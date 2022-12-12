село Бураново, село Бураново, Малопургинский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019) — Familio

Бураново

Малопургинский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Сарапульский уезд
12539Бураново, д. каз.при рч. Сарапулке малой.353577278309Волостное правление. Сельское училище. Мельница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Сарапульский уезд, Бурановская волость
944. Бураново, село бывшее государственное, при речке Малой Сарапулке, дворов 95, жителей 655, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная, шко Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Удмуртская Республика, Малопургинский район
518660Бурановосело56°36'00"53°19'00"O-39-131

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Удмуртская Республика, Малопургинский муниципальный район, Бурановское сельское поселение
94633420106с Бурановосело
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