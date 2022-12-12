деревня Подчернево, деревня Подчернево, Мценский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Подчернево

Мценский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Мценский уезд
3715Подчернева (Подчернь), д. вл.при колодцах.261862262322Мельниц 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Мценский уезд, Тельчинская волость
1070. Подчернево, село бывшее владельческое, дворов 57, жителей 379, церковь православная, 2 ярм. в храм. праздн.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Мценский район
62842Подчерневодеревня53°17'с.ш.36°13'в.д.N-37-097

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Мценский муниципальный район, Тельченское сельское поселение
54636431186д Подчерневодеревня
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