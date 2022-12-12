Суккулово
Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1409Суккулова, деревня.при рч. Зирикле-илге.43875223230Б. — Мечеть 1. Почтовая станция. Пилка леса.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
556. Сууккулова, деревня бывшая государственная, при речке Сууккуле, дворов 88, жителей 495, мечеть, почтовая станция
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
27Суккулова, д. при реч. Суккуле, на поч. трак., мечеть (постр. в 1875 г.), бак. лав., хл.-зап. маг.447137371379Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
521840Суккуловосело55°25'00"54°54'00"N-40-014
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Дюртюлинский муниципальный район, Сельское поселение Суккуловский сельсовет
80624437101с Суккуловосело