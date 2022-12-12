агрогородок Крупец, агрогородок Крупец, Добрушский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Крупец

Добрушский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Гомельский уезд, Кормянская волость
138. Старый Крупец, село бывшее владельческое, дворов 208, жителей 1171, церковь православная, 2 ветряные мельницы

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Гомельский уезд, Кормянская волость
5Село Старый-Крупецбольш. Носовичской дор. руч. КрупкеСтаро-Крунецкому сел. общ. 3181005986Старо-Крупец. п. 19727
6В нем Троицкая цер. больш. Носовичской дор. руч. Крупкепричту223Старо-Крупец. п. 19727

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Добрушский район, Крупецкий сельсовет
аг. Крупец667
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