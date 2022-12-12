Загарье
Юрьянский муниципальный район, Кировская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
539Мартыновская (Зогарское), с. каз.при колодцах.24242910097Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
5. Мартыновское (Загары), село бывшее государственное, при речке Медянке, дворов 36, жителей 216, церковь православная, школа, торж. и 4 ярм. — Вознесенская, Девятая, Бог Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
28027Загарьесело58°49'49°37'O-39-040
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
33649432101с Загарьесело