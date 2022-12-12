село Загарье, село Загарье, Юрьянский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Загарье

Юрьянский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Вятский уезд
539Мартыновская (Зогарское), с. каз.при колодцах.24242910097Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Вятский уезд, Вязовская волость
5. Мартыновское (Загары), село бывшее государственное, при речке Медянке, дворов 36, жителей 216, церковь православная, школа, торж. и 4 ярм. — Вознесенская, Девятая, Бог Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Юрьянский район
28027Загарьесело58°49'49°37'O-39-040

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Юрьянский муниципальный район, Загарское сельское поселение
33649432101с Загарьесело
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