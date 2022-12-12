село Новотроицкое, село Новотроицкое, Сухобузимский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Новотроицкое

Сухобузимский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Красноярский уезд, Еловская волость
1536Ново-Троицкая, д. (п. уч. Пихтовский, 60 дол.), на рч. Пихтовке 25787619

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Сухобузимский район
165813Новотроицкоесело56°40'93°02'O-46-127

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Сухобузимский муниципальный район, Сельское поселение Шилинский сельсовет
4651428116с Новотроицкое#Н/Д
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