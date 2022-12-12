агрогородок Мокрое, агрогородок Мокрое, Быховский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Мокрое

Быховский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Быховский уезд, Городецкая волость
55. Мокрое, село бывшее владельческое, при реке Мокрянке, дворов 100, жителей 583, церковь православная, школа

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Быховский уезд, Городецкая волость
2Село МокроеР.-О. ж. д. р. Мокрянке Мокрскому с. об. 170 3492 5514 7Мокринского пр. 475

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Быховский район, Холстовский сельсовет
д Мокрое738

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Быховский район, Холстовский сельсовет
аг. Мокрое345
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