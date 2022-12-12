село Степановка, село Степановка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Степановка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Полтавский уезд, Байракская волость
25.0Степановка деревняЧерноглазовское крестьян собственников
Полтавский уезд, Балясновская волость
5.0Степановка деревняСтепановское крестьян собственников630272723529183174

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18078Степанівкаселор-н Диканськийсільрада Великорудківська
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