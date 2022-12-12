деревня Трубицино, деревня Трубицино, Покровский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Трубицино

Покровский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Малоархангельский уезд
3181Александровское (Трубицыно), с. каз.при р. Трудах.551530167188Церковь православная 1. Мельница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Мало-Архангельский уезд, Скарятинская волость
968. Александровское, село бывшее владельческое, при речке Трудах, дворов 43, жителей 347, церковь православная, школа, 2 базара

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Покровский район
291691Трубицинодеревня52°36'с.ш.37°10'в.д.N-37-123

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Покровский муниципальный район, Верхнежёрновское сельское поселение
54650404151д Трубицинодеревня
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