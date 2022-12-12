посёлок Бымок, посёлок Бымок, Кунгурский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Бымок

Кунгурский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Осинский уезд, Бымовская волость
1265. Бымовский завод, село заводское бывшее владельческое, при речке Быме, дворов 674, жителей 3470, волостное правление (уездный город в 85 верстах), 2 церкви православ Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Кунгурский район
696403Бымокпосёлок57°23'00"56°37'00"O-40-090

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Кунгурский муниципальный район, Ленское сельское поселение
57630434151п Бымокпоселок
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