Сулейманово
Зианчуринский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
660Сулейманова (Алабайтал), д. башк.при рч. Большом Суране.21294176166Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
553. Сулейманова (Алабайтал), деревня бывшая государственная, при речке Б. Суране, дворов 15, жителей 96, молитвенный дом
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
524902Сулеймановодеревня52°11'00"56°50'00"N-40-138
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Зианчуринский муниципальный район, Сельское поселение Байдавлетовский сельсовет
80626407121д Сулеймановодеревня