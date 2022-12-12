деревня Мишки, деревня Мишки, Mērdzenes pagasts, Ludzas novads (на 2021) — Familio

Мишки

Mērdzenes pagasts, Ludzas novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Витебская губерния, Люцинский уезд, Корсовская волость
215. Мишкино, село бывшее государственное, дворов 3, жителей 26, церковь римско-католическая

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Люцинский уезд, Михаловская волость
75МишкинодеревняУтроя, рекаМихаловского, православногоЛитовницкому сельскому обществу8

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Ludzas novads, Mērdzenes pagasts
Miški100153016ciemsEKS
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