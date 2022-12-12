село Илюнское, село Илюнское, Олекминский округ, Якутская область (на 1893) — Familio

Илюнское

Олекминский округ, Якутская область (на 1893)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Якутская область, Олекминский округ
301Илюнское сел. скопч.Крестьянских дворов: 16. Всех дворов: 16. 28
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