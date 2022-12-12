деревня Нижнее Жданово, деревня Нижнее Жданово, Железногорский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Нижнее Жданово

Железногорский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Фатежский уезд
2889Жданова, д. каз. и вл.при р. Усоже.15станов. квар.56405404
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Фатежский уезд, Нижне-Реутская волость
1226. Б. Жданова, деревня бывшая государственная, при речке Усоже, дворов 71, жителей 551, 2 питейных двора

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Железногорский район
50506Нижнее Ждановодеревня52°07'35°39'N-36-144

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Железногорский муниципальный район, Сельское поселение Линецкий сельсовет
38610416146д Нижнее Ждановодеревня
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