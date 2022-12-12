село Старые Киязлы, село Старые Киязлы, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Старые Киязлы

Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Чистопольский уезд
3285Киязла (Ишметево), д. каз.при рчч. Киязле и Сельче.9547249733686Мечеть магометанская.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Чистопольский уезд, Кутушская волость
1522. Киязла (Ишметева), деревня бывшая государственная, при речках Б. Сульче и Киязлинке, дворов 319, жителей 1710, мечеть, школа, поташный завод

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Чистопольский уезд, Кутушская волость
Ишметьева, Кутушскойсм. Киязлы.
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Киязлы, Кутушскойтатары и чуваши2761
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Аксубаевский район
188984Старые Киязлысело54°44'51°05'N-39-043

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Аксубаевский муниципальный район, Старокиязлинское сельское поселение
92604465101с Старые Киязлысело
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