Старые Киязлы
Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3285Киязла (Ишметево), д. каз.при рчч. Киязле и Сельче.9547249733686Мечеть магометанская.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1522. Киязла (Ишметева), деревня бывшая государственная, при речках Б. Сульче и Киязлинке, дворов 319, жителей 1710, мечеть, школа, поташный завод
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Ишметьева, Кутушскойсм. Киязлы.Показать скан
Киязлы, Кутушскойтатары и чуваши2761Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
188984Старые Киязлысело54°44'51°05'N-39-043
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Аксубаевский муниципальный район, Старокиязлинское сельское поселение
92604465101с Старые Киязлысело
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