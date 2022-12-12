деревня Уникюла, деревня Уникюла, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond (на 2022) — Familio

Уникюла

Lüganuse vald, Ida-Viru maakond (на 2022)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населенных мест Эстляндской губернии к 1912 году

№№ по порядкуНазваниеЧисло жителейЧисло дворовВерст до волостного правленияВерст до уездного городаПравославный приходЕвангелическо-лютеранский приходУчреждения
Везенбергский уезд, Эрраская волость
1430.0Деревня Сала-Арро (Юнкюла)6916660ИеввескийЛуггенгузен
Показать скан
1450.0Деревня Уникюла24551-58ИеввескийЛуггенгузенПравославная церковь и начальное училище.
Показать скан

Реестр географических названий Эстонии

НазваниеТип
Ida-Viru maakond, Lüganuse vald
Unikülaküla
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close