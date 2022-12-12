Чернобай
Черкаська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок городского типа
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
873Чернобай, с. вл. и каз.при рч. Ирклей.17775619141992Церквей православных 2. Заводов 3.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
265. Чернобаевское (Дарогонщина), село бывшее государственное и владельческое, при речке Ирклееве, дворов 805, жителей 4347, волостное правление (уездный город в 22 верст Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Чернобаи селоЧернобаевское козаков—22160140—2885095161025
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-27868Чорнобайселище міського типуцентр району, центр селищної радир-н ЧорнобаївськийЧорнобаївська селищна рада