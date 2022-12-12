посёлок городского типа Чернобай, посёлок городского типа Чернобай, Черкаська область (на 2018) — Familio

Чернобай

Черкаська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Золотоношский уезд
873Чернобай, с. вл. и каз.при рч. Ирклей.17775619141992Церквей православных 2. Заводов 3.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Золотоношский уезд, Чернобаевская волость
265. Чернобаевское (Дарогонщина), село бывшее государственное и владельческое, при речке Ирклееве, дворов 805, жителей 4347, волостное правление (уездный город в 22 верст Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Золотоношский уезд, Чернобаевская волость
1.0Чернобаи селоЧернобаевское козаков221601402885095161025

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Черкаська область
А-27868Чорнобайселище міського типуцентр району, центр селищної радир-н ЧорнобаївськийЧорнобаївська селищна рада
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close