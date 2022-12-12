село Баранчеевка, село Баранчеевка, Спасский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Баранчеевка

Спасский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Керенский уезд
663Вадовская (Бранчеевка, Новоселки), д. каз. и вл.при руч. Нор-Ломове.1217108367338Мельниц 5.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Керенский уезд, Ягановская волость
400. Бранчеевка (Водовая), деревня бывшая владельческая, при речке Нор-Ломове, дворов 112, жителей 715

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Спасский район
47615Баранчеевкасело53°43'43°15'N-38-075

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Спасский муниципальный район, Сельское поселение Рузановский сельсовет
56606415106с Баранчеевкасело
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