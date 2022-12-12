село Строинцы, село Строинцы, Чернівецька область (на 2018) — Familio

Строинцы

Чернівецька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Хотинский уезд
911Строенцы (Строешты), д. вл.при Австрийской границе.353575245228Церковь православная 1. Пограничный кордон 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Хотинский уезд, Новоселицкая волость
703. Строенцы (Строешты), село царан, при реке Пруте, дворов 80, жителей 452, церковь православная

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Чернівецька область
А-28246Строїнціселоцентр сільської радир-н Новоселицькийсільрада Строїнецька
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