село Макаро-Петровское, село Макаро-Петровское, Конышевский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Макаро-Петровское

Конышевский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Дмитриевский уезд
867Петровское (Макарово), с. вл.при рч. Беличке.297116498514Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Дмитриевский уезд, Старо-Белицкая волость
351. Петровское (Макарово), село бывшее владельческое и государственное, дворов 137, жителей 1318, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Конышевский район
50605Макаро-Петровскоесело51°57'35°05'M-36-011

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Конышевский муниципальный район, Сельское поселение Наумовский сельсовет
38616432106с Макаро-Петровскоесело
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