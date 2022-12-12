деревня Сельцо, деревня Сельцо, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Сельцо

Виноградовский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Шенкурский уезд, Кургоминская волость
674. Ильинская, деревня бывшая удельная, при реке Северной Двине, дворов 12, жителей 84, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Виноградовский район
466605Сельцодеревня62°29'с.ш.43°47'в.д.P-38-052

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Виноградовский муниципальный район, Заостровское сельское поселение
11614412146д Сельцодеревня
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