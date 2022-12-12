село Старокутлумбетьево, село Старокутлумбетьево, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Старокутлумбетьево

Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугурусланский уезд
978Старая Кутлумбетева, д. каз.при рч. Садаке.103880271272Мечеть магометанская 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Ефремо-Зыковская волость
453. Ст. Котлумбетева, деревня бывшая государственная и тептярей, при речке Садаке, дворов 138, жителей 719, мечеть, 2 водяных мельницы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Матвеевский район
72013Старокутлумбетьевосело53°25'с.ш.53°45'в.д.N-39-096

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Матвеевский муниципальный район, Сельское поселение Старокутлумбетьевский сельсовет
53627431101с Старокутлумбетьевосело
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