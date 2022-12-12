село Полдомасово, село Полдомасово, Воскресенский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Полдомасово

Воскресенский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Волгский уезд
893Полдомасово, д. каз.при рч. Теришке.532890278297
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Вольский уезд, Синодская волость
440. Полдомасово, деревня бывшая государственная, при речке Теришке, дворов 107, жителей 754, 3 ветряных мельницы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Воскресенский район
52145Полдомасовосело51°57'с.ш.46°39'в.д.M-38-010

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Воскресенский муниципальный район, Синодское сельское поселение
63612435136с Полдомасовосело
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