село Иноковка 2-я, село Иноковка 2-я, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Иноковка 2-я

Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Кирсановский уезд, Иноковская волость
село Инковка«Кирсановская» поч.-телег. контора1818

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Кирсановский район
65074Иноковка 2-ясело52°33'42°32'N-38-122

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Кирсановский муниципальный район, Сельское поселение Иноковский сельсовет
68610425106с Иноковка 2-ясело
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