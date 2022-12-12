деревня Ларневка, деревня Ларневка, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Ларневка

Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Мариинский уезд, Тюхтетская волость
5Пос. Ларневский4001901336

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Тюхтетский район
139072Ларневкадеревня56°31'89°29'O-45-131

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Тюхтетский муниципальный район, Сельское поселение Новомитропольский сельсовет
4655416121д Ларневка#Н/Д
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