деревня Криуши, деревня Криуши, Покровская волость, Чебоксарский уезд (на 1914) — Familio

Криуши

Покровская волость, Чебоксарский уезд (на 1914)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Чебоксарский уезд
3102Криуши, д. каз.при р. Волге.5010153443
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Чебоксарский уезд, Покровская волость
1399. Криуши (Кинерь-Вуры), деревня бывшая государственная, при речке Коснарке, дворов 17, жителей 95, пристань, перевоз чрез Волгу.

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Чебоксарский уезд, Покровская волость
Кинерь-Вырры, Покровскойсм. Криуши.
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Криуши (Кинерь-Вырры), Покровскойчуваши156
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