село Ферапонтово, село Ферапонтово, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Ферапонтово

Кирилловский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Кирилловский уезд, Ферапонтовская волость
635. Ферапонтова, село бывшее государственное, при озере Спасском и рр. Каменке и Посхе, дворов 40, жителей 211, волостное правление (уездный город в 17 верстах), 6 церкв Показать все

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Кирилловский уезд, Ферапонтовская волость
84Ферапонтовская слобода (слбд.)1-го стана, 4-го зем. уч.Ферапонтовского526012212925118+см.земледелиеотхожий промыселКаргополь. тракт.озеро Спасское и Монастырское.Мин. учил., хлебо-запасный магазин, земская станция, волостное правление, пчт. отд., кв. полиц. урядн., 3 бакал. лав., мельница, смежна с Ферапонтовским мон.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Кирилловский район
36349Ферапонтовосело59°57'с.ш.38°35'в.д.O-37-006

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Кирилловский муниципальный район, Ферапонтовское сельское поселение
19628480101с Ферапонтовосело
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