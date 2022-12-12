Ферапонтово
Кирилловский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
635. Ферапонтова, село бывшее государственное, при озере Спасском и рр. Каменке и Посхе, дворов 40, жителей 211, волостное правление (уездный город в 17 верстах), 6 церкв Показать все
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
84Ферапонтовская слобода (слбд.)1-го стана, 4-го зем. уч.Ферапонтовского526012212925118+см.земледелиеотхожий промыселКаргополь. тракт.озеро Спасское и Монастырское.Мин. учил., хлебо-запасный магазин, земская станция, волостное правление, пчт. отд., кв. полиц. урядн., 3 бакал. лав., мельница, смежна с Ферапонтовским мон.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
36349Ферапонтовосело59°57'с.ш.38°35'в.д.O-37-006
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19628480101с Ферапонтовосело