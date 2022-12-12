посёлок городского типа Кожанка, посёлок городского типа Кожанка, Київська область (на 2018) — Familio

Кожанка

Київська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Васильковский уезд, Кожанская волость
362. Кожанки, село бывшее владельческое, при речке Каменке, дворов 167, жителей 1103, в. првл, (уездный город в ? верстах), церковь православная, школа, 3 питейных дома, Показать все

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Васильковский уезд, Кожанская волость
Кожанка село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Київська область
А-11598Кожанкаселище міського типуцентр селищної радир-н Фастівськийселищна рада Кожанська
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