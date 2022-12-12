Глубокое
Шадринский муниципальный район, Курганская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9080Могильская (Раева), дер.при оз. Могильском.185737138159Показать скан
9364Могильская, дер.при оз. Могильском.1550110359404Часовня православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1927. Могильская (Раева, Одинушка), село бывшее государственное, при озере Могилевском, дворов 47, жителей 265, церковь православная
1956. Могильское, село бывшее государственное, при озере Могильском, дворов 138, жителей 728, церковь православная, часовня
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
97448Глубокаясело56°13'00"63°45'00"O-41-140
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
37638417101с Глубокоесело