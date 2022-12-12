село Глубокое, село Глубокое, Шадринский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Глубокое

Шадринский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Шадринский уезд
9080Могильская (Раева), дер.при оз. Могильском.185737138159
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9364Могильская, дер.при оз. Могильском.1550110359404Часовня православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Шадринский уезд, Водениковская волость
1927. Могильская (Раева, Одинушка), село бывшее государственное, при озере Могилевском, дворов 47, жителей 265, церковь православная
Шадринский уезд, Иванищевская волость
1956. Могильское, село бывшее государственное, при озере Могильском, дворов 138, жителей 728, церковь православная, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Шадринский район
97448Глубокаясело56°13'00"63°45'00"O-41-140

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Шадринский муниципальный район, Сельское поселение Глубокинский сельсовет
37638417101с Глубокоесело
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