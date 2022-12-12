деревня Макарово, деревня Макарово, Лотошинский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Макарово

Лотошинский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Старицкий уезд
11625Макарово, д. каз.при рч. Гостинке.554064192224
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Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Старицкий уезд, Федосовская волость
15Макарово91

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Лотошинский район
22376Макароводеревня56°16'с.ш.35°40'в.д.O-36-144

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Лотошинский муниципальный район, Городское поселение Лотошино
46629151196д Макароводеревня
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