село Семлево, село Семлево, Вяземский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Семлево

Вяземский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Вяземский уезд
2922Семлево, с. вл.при рч. Семлевке.2723167888Церковь православная 1. Этапный дом.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Вяземский уезд, Семлевская волость
118. Семлева, деревня бывшая владельческая, при реке Семлевке, дворов 18, жителей 70, волостное правление, лавка, 2 постоялых двора. В 1 версте — церковь православная, шк Показать все

Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Вяземский уезд, Семлевская волость
429СемлевоСело2644055Церковь и земская школа. Покровская ярмарка 1-го октября. Три мелочных лавки и вин. лавка, 2 пост. двора и сыроварня.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Вяземский район
180384Семлевосело55°03'00"33°58'00"N-36-032

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Вяземский муниципальный район, Семлевское сельское поселение
66605472101с Семлевосело
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