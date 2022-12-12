Семлево
Вяземский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2922Семлево, с. вл.при рч. Семлевке.2723167888Церковь православная 1. Этапный дом.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
118. Семлева, деревня бывшая владельческая, при реке Семлевке, дворов 18, жителей 70, волостное правление, лавка, 2 постоялых двора. В 1 версте — церковь православная, шк Показать все
Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
429СемлевоСело2644055Церковь и земская школа. Покровская ярмарка 1-го октября. Три мелочных лавки и вин. лавка, 2 пост. двора и сыроварня.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
180384Семлевосело55°03'00"33°58'00"N-36-032
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66605472101с Семлевосело