зимовка Акжарык, зимовка Акжарык, Актогайский район, Карагандинская область (на 2022) — Familio

Акжарык

Актогайский район, Карагандинская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
зимовка
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Карагандинская область, Актогайский район, сельский округ Караменде би
зимовка АкжарыкАқжарық қыстауы353647202
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close