село Усть-Чебула, село Усть-Чебула, Чебулинский муниципальный район, Кемеровская область (на 2019) — Familio

Усть-Чебула

Чебулинский муниципальный район, Кемеровская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Томская губерния, Маринский округ
2358Усть-Чебулинская (Нижния Чубулы, Усть-Чубулинская), д. каз.при р. Кие п рч. Чебуле.12169106342276
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Список населенных мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Мариинский уезд, Алчедатская волость
6Дер. Усть-Чебулы2201025158

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кемеровская область, Чебулинский район
118469Усть-Чебуласело56°08'87°46'O-45-140

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кемеровская область, Чебулинский муниципальный район, Усть-Чебулинское сельское поселение
32637428101с Усть-Чебуласело
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