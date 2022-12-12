деревня Большие Меретяки, деревня Большие Меретяки, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Большие Меретяки

Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Лаишевский уезд, Ключищинская волость
с. Меретяки Большие и д. Удельные Меретяки, Ключищинскойрусские и крещеные татары1202
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Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Олы МирәтәкБольшие МеретякиТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2002. – Т. 1: А–В. – 672 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Тюлячинский район
142847Большие Меретякидеревня55°43'50°16'N-39-005

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Тюлячинский муниципальный район, Шадкинское сельское поселение
92656455106д Большие Меретякидеревня
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