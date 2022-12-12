Сафоново
Раменский муниципальный район, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1053Сафоново, сц. вл.при ррч. Гжелке и Донинке.201532204219Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1435. Сафоново, сельцо бывшее владельческое, при речке Голелке, дворов 69, жителей 520, постоялый двор
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
С-цо Сафоново 144Московско-Казанская железная дорога, станция Раменское. 4141Земское училище, богадельня Товарищества Павла Малютина Сыновей и добровольная пожарная дружина.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
62238Сафоноводеревня55°33'с.ш.38°17'в.д.N-37-017
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46648473131д Сафоноводеревня