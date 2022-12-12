деревня Сафоново, деревня Сафоново, Раменский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Сафоново

Раменский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Бронницкий уезд
1053Сафоново, сц. вл.при ррч. Гжелке и Донинке.201532204219
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Бронницкий уезд, Раменская волость
1435. Сафоново, сельцо бывшее владельческое, при речке Голелке, дворов 69, жителей 520, постоялый двор

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Бронницкий уезд, Раменская волость
С-цо Сафоново 144Московско-Казанская железная дорога, станция Раменское. 4141Земское училище, богадельня Товарищества Павла Малютина Сыновей и добровольная пожарная дружина.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Раменский район
62238Сафоноводеревня55°33'с.ш.38°17'в.д.N-37-017

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Раменский муниципальный район, Сафоновское сельское поселение
46648473131д Сафоноводеревня
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