деревня Комайск, деревня Комайск, Докшицкий район, Витебская область (на 2021) — Familio

Комайск

Докшицкий район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Борисовский уезд, Тумиловичская волость
259. Камайско, село бывшее владельческое, при озере Камайском, дворов 31, жителей 361, 2 церкви православных

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Борисовский уезд, Тумиловичская волость
Камайск, деревня5668031509810
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Докшицкий район, Докшицкий сельсовет
д Комайск159

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Докшицкий район, Докшицкий сельсовет
д. Комайск156
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