посёлок Поречье, посёлок Поречье, Дубенский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Поречье

Дубенский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Одоевский уезд
3498Поречье (Борисоглебское), с. вл.при р. Упе.421847218215Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Одоевский уезд, Бабошинская волость
891. Поречье (Борисоглебское), село бывшее владельческое, при речке Упе, дворов 71, жителей 487, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Дубенский район
53349Поречьепосёлок54°12'с.ш.37°03'в.д.N-37-063

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Дубенский муниципальный район, Воскресенское сельское поселение
70618405356п Поречьепоселок
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