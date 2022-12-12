город Чечерск, город Чечерск, Чечерский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Чечерск

Чечерский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Рогачевский уезд, Чечерская волость
466. Чечерск, местечко бывшее владельческое, при реке Чечере, дворов 202, жителей 475, волостное правление, 4 церкви православные, церковь римско-католическая, 3 еврейски Показать все

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Рогачевский уезд, Чечерская волость
1Мест. Чечерск, в нем Чечерское вол. пр. почтовойр. ЧечереЧечерскому со. и п. гр. Чернышева-Кругликова, к. церк. земли36915014371511452Чечерского пр. 12063
17Им. Чечерскпочтовойр. Чечеренас. гр. Чернышева-Кругликова, п. 71719Чечерского прав. 12063

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Чечерский район
г Чечерск7991

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Чечерский район
г. Чечерск2227
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