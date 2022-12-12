Чечерск
Чечерский район, Гомельская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
466. Чечерск, местечко бывшее владельческое, при реке Чечере, дворов 202, жителей 475, волостное правление, 4 церкви православные, церковь римско-католическая, 3 еврейски Показать все
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
1Мест. Чечерск, в нем Чечерское вол. пр. почтовойр. ЧечереЧечерскому со. и п. гр. Чернышева-Кругликова, к. церк. земли36915014371511452Чечерского пр. 12063
17Им. Чечерскпочтовойр. Чечеренас. гр. Чернышева-Кругликова, п. 71719Чечерского прав. 12063
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
г Чечерск7991
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
г. Чечерск2227