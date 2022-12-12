Хипоярви 1-я
Токсовская волость, Шлиссельбургский уезд (на 1913)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4766Хипоярви 1-я (Волково) (состоит из деревень: Вехка-Оя, Вилькимякки, Кировумякки, большая и малая Кророжемякки, Мойсиямякки, Путкоселово, Торгияйсемяки, Скаргенмякки), д. Показать все при колодцах.60691276282Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
708. Хипоярви Третье (Меросен-мяки, Хяниккяйс-мяки, Хаппяла, Рапталайс-мяки, Раппалова, Сувен-мяки, Волкова), деревня бывшая владельческая, дворов 115, жителей 602
Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Хепоярви 1-е д.50Матокский участок (2 стан)2244 участок448 городское почтовое отделение (Лесной).