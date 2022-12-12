деревня Хипоярви 1-я, деревня Хипоярви 1-я, Токсовская волость, Шлиссельбургский уезд (на 1913) — Familio

Хипоярви 1-я

Токсовская волость, Шлиссельбургский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Шлиссельбургский уезд
4766Хипоярви 1-я (Волково) (состоит из деревень: Вехка-Оя, Вилькимякки, Кировумякки, большая и малая Кророжемякки, Мойсиямякки, Путкоселово, Торгияйсемяки, Скаргенмякки), д. Показать все при колодцах.60691276282
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Шлиссельбургский уезд, Токсовская волость
708. Хипоярви Третье (Меросен-мяки, Хяниккяйс-мяки, Хаппяла, Рапталайс-мяки, Раппалова, Сувен-мяки, Волкова), деревня бывшая владельческая, дворов 115, жителей 602

Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Шлиссельбургский уезд, Токсовская волость
Хепоярви 1-е д.50Матокский участок (2 стан)2244 участок448 городское почтовое отделение (Лесной).
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