Козино
Одинцовский муниципальный район, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2848Козино, с. вл.при р. Москве.61062197177Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1002. Казино, село бывшее владельческое, при реке Москве, дворов 79, жителей 425, церковь православная, школа, лавка, 2 серебрянн. зав., 2 гранильн. зав., сапожный завод, Показать все
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Козино 5414107Земское училище, церковно-приходская школа и частная богадельня.
Имения при с. Козине: И. М. Глаголева, А. и М. Ив. Илюшиных, А. М. Поповой, О. А. Беер, С. П. Шереметьевского5414—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
40474Козиносело55°44'с.ш.36°56'в.д.N-37-002
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46641419196с Козиносело