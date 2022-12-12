№ Название населённых мест Положение Расстояние от уездного города Расстояние от становой квартиры Число дворов Жителей мужского пола Жителей женского пола Церкви, учебные заведения и другие объекты

Наименования населённых пунктов Вёрст до Москвы Вёрст до волостного правления Вёрст до ж/д станции Дворов Примечание

Село Козино 5 4 14 107 Земское училище, церковно-приходская школа и частная богадельня.