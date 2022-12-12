село Покровские Селищи, село Покровские Селищи, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Покровские Селищи

Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Спасский уезд
2381Покровские Селищи, с. каз.при р. Чууше.163141507513Церковь православная 1. Мельница. Маслобойня 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Спасский уезд, Зарубкинская волость
953. Покровския Селищи, село бывшее государственное, при речке Чиуше, дворов 138, жителей 745, церковь православная

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Спасский уезд, Зарубкинская волость
село Покровския Селища«Спасская» п.-т. кон.1616

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Зубово-Полянский район
76279Покровские Селищисело53°59'43°01'N-38-075

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Зубово-Полянский муниципальный район, Зарубкинское сельское поселение
89621432116с Покровские Селищисело
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