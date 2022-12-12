село Сторожевск, село Сторожевск, Корткеросский муниципальный район, Республика Коми (на 2019) — Familio

Сторожевск

Корткеросский муниципальный район, Республика Коми (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Устьсысольский уезд
10177Сторожевская (Шой-Наты), д. каз.при р. Вычегде.8983124450491
Показать скан

Список населенных мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Устьсысольский уезд, Небдинская волость
Сторожевская8912

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Усть-Сысольский уезд, Небдинская волость
1643. Сторожевская, деревня бывшая государственная, при реке Вычегде, дворов 135, жителей 1020, часовня, земская почтовая станция

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Коми, Корткеросский район
171561Сторожевсксело61°56'52°19'P-39-081

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Коми, Корткеросский муниципальный район, Сельское поселение Сторожевск
87616485101с Сторожевсксело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close