село Старое Ракитино, село Старое Ракитино, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область (на 2019) — Familio

Старое Ракитино

Лебедянский муниципальный район, Липецкая область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Лебедянский уезд
1731Старая Ракитня, с. каз.при прудах.42892736656Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Лебедянский уезд, Лебедянско-Пригородная волость
696. Ст. Ракитино, село бывшее государственное, дворов 82, жителей 669, церковь православная, 10 кирп. з.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Липецкая область, Лебедянский район
79324Старое Ракитиносело53°03'00"39°08'00"N-37-103

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Липецкая область, Лебедянский муниципальный район, Сельское поселение Кузнецкий сельсовет
42633428111с Старое Ракитиносело
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